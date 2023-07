Royaume-Uni: le PIB pénalisé par le couronnement de Charles III en mai

Le PIB a reculé de 0,1% après une progression de 0,2% le mois précédent, a indiqué l'ONS - un recul toutefois un peu moins marqué que les attentes des économistes, qui tablaient sur une baisse de 0,3%. "Les secteurs de l'industrie manufacturière, de la production d'énergie et de la construction ont tous reculé", et en dépit du jour férié pour le couronnement qui aurait pu leur donner un coup de pouce, "les pubs et les bars ont vu leurs ventes reculer" eux aussi, a relevé Darren Morgan, directeur des statistiques économiques à l'ONS. Dans une économie plombée par l'inflation la plus élevée du G7, qui a persisté à 8,7% sur un an en mai et cause une sévère crise du coût de la vie dans le pays, les services ont quant à eux marqué un coup d'arrêt. Le PIB britannique, qui peine à repasser durablement au dessus de son niveau d'avant la pandémie de Covid-19, était toutefois en mai "à 0,2 % au-dessus de ses niveaux" de février 2020, a estimé l'ONS. "Si le jour férié supplémentaire a eu un impact sur la croissance en mai, la forte inflation reste un frein" à l'activité économique britannique, a relevé dans un communiqué le ministre des Finances Jeremy Hunt. (Belga)