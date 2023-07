Serie A - Christian Pulisic quitte Chelsea pour l'AC Milan

Pulisic a commencé sa carrière professionnelle au Borussia Dortmund lors de la saison 2015-2016, à 17 ans. Grand espoir du club dès ses débuts, il avait confirmé lors des trois saisons suivantes, disputant au total 118 matches pour Dortmund (16 buts). Ses bonnes performances avaient attiré l'intérêt de Chelsea, qui l'a recruté en 2019. À Londres, Pulisic a alterné les hauts et les bas pendant quatre saisons. Il a joué 145 matches, inscrit 26 buts et a participé à la conquête de la deuxième Ligue des Champions des Blues, en 2021. Dans un effectif où les options offensives n'ont jamais manqué, Pulisic n'a jamais vraiment réussi à s'imposer comme titulaire. Il n'a par exemple débuté que huit rencontres de Premier League lors de la dernière saison, également gêné par une blessure au genou. Attaquant polyvalent, évoluant plus souvent à gauche de l'attaque, Pulisic aidera l'AC Milan à lutter pour le titre de champion d'Italie. Le club de Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers et Divock Origi a terminé la saison dernière à la 4e place, qualificative pour la Ligue des Champions mais 20 points derrière Naples, champion. Pulisic compte déjà 60 sélections (25 buts) avec les États-Unis, avec qui il avait atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, éliminé par les Pays-Bas (3-1). Il y a deux semaines, le club milanais avait déjà accueilli Ruben Loftus-Cheek en provenance de Chelsea. (Belga)