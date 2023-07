Swatch Group: bénéfice en nette hausse au premier semestre grâce au tourisme en Asie

Son chiffre d'affaires s'est accru de 11,3% une fois ses ventes converties en francs suisses, à 4 milliards de francs, indique-t-il dans un communiqué, évoquant toutefois des effets de changes négatifs "massifs" en raison d'une monnaie helvétique forte. Hors effets de changes, ses ventes se sont accrues de 18%. L'horloger se montre en outre confiant pour la seconde moitié de l'année, disant entrevoir "d'excellentes opportunités de croissance" dans "toutes les régions" et "tous les segments de prix". Ces chiffres dépassent nettement les prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui tablaient en moyenne sur 436 millions de francs de bénéfice pour 3,9 milliards de chiffre d'affaires. "Outre la reprise attendue en Chine continentale", précise le groupe dans son communiqué, il a bénéficié de la croissance rapide de l'activité touristique dans des pays comme la Thaïlande ou Macao. Son chiffre d'affaires a également triplé à Hong Kong. Ses principaux marchés en Europe ont également enregistré "une forte croissance" ajoute-t-il, "en particulier la Suisse avec une augmentation de près de 50%", "suivie de l'Italie, de l'Espagne et de la France", détaille-t-il. Les ventes en Amérique du Nord ont de leur côté évolué de "manière très satisfaisante", ajoute-t-il, en particulier dans "le segment d'entrée et de moyen de gamme". Il mentionne notamment des gains de part de marché pour sa marque Tissot. L'horloger suisse a notamment été porté par le succès de la MoonSwatch, un modèle issu d'une collaboration entre sa marque de luxe Omega et celle d'entrée de gamme Swatch, pour laquelle la demande a accéléré. (Belga)