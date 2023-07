TC Charleroi - Une peine de trois ans de prison requise pour menaces et harcèlement sur sa mère

Le prévenu, qui venait de sortir de prison, a menacé et harcelé sa mère entre le 24 février et le 21 mai. "Il y a eu 47 appels en absence le 20 mai et onze autres le lendemain. Sans oublier les nombreux messages menaçants", a indiqué le ministère public. Selon la substitute du procureur du Roi, l'homme considère sa mère comme "sa boniche": "Elle doit lui donner de l'argent, lui faire à manger et faire sa lessive. Elle a peur de son fils". Le prévenu ne conteste pas avoir dégradé des bacs à fleurs et des statuettes dans le jardin de sa maman. "Qu'est-ce qui se serait passé si la victime avait été présente ?", a interrogé le parquet. L'homme a également outragé une policière lors de son audition. "J'ai honte de moi, je n'ai aucune excuse. J'ai déjà fait un gros travail sur moi-même avec un suivi psychologique en prison. Je pense que c'est la seule solution. J'ai également un souci d'impulsivité", a-t-il confié. Une peine de trois ans de prison a été requise à son encontre. L'homme est en état de récidive et déjà connu pour treize antécédents judiciaires dont six pour des vols avec violence et cinq autres pour des coups et blessures. La défense a plaidé une peine de travail. Le jugement est attendu le 20 juillet. (Belga)