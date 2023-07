TC Namur - Quatre ans de prison avec sursis partiel pour une tentative de meurtre à Namur

Les faits se sont déroulés le 24 janvier dernier à Namur. Une altercation a éclaté entre une personne, particulièrement nerveuse, et une autre au sein d'un groupe ayant consommé de la cocaïne et de l'alcool. La femme poursuivie pour tentative de meurtre a expliqué, lors de l'audience du 22 juin, avoir vu du mobilier cassé et des traces de sang quand elle est entrée dans la pièce où avait lieu la dispute. Elle a déclaré avoir essayé de séparer les deux hommes qui se battaient, sans y parvenir de suite. "J'ai eu peur. J'ai alors pris le couteau à légumes et frappé deux fois celui qui se montrait menaçant. Vu son regard, je savais que je serais la prochaine dans le collimateur", a-t-elle justifié devant le tribunal. Le second prévenu avait, lui, asséné deux coups de clé à molette au même homme avant que la prévenue n'intervienne. (Belga)