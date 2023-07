Tour de France - Jonas Vingegaard, maillot jaune, "prêt pour la bataille" dans le Grand Colombier vendredi

"J'ai déjà grimpé le Grand Colombier, je le connais un peu. Je suis prêt pour la bataille de demain", a assuré le Danois au micro des organisateurs et qui avoue que la fatigue pourra jouer un rôle lors de la 3e semaine de course. "Tous les jours, c'est à fond tout le temps et aujourd'hui n'était pas une exception. Le rythme a été fou à nouveau, mais pour les spectateurs je pense que ça doit être un super Tour à regarder jusqu'ici. C'était une étape difficile en fin de compte et la fatigue grandit. Elle se fait sentir de plus en plus et on verra les conséquences que cela pourra avoir lors de la 3e semaine de course." Cette 110e édition de la Grande Boucle s'achèvera le 23 juillet sur les Champs-Elysées à Paris. (Belga)