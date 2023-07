Tour de France - L'Espagnol Ion Izaguirre s'offre la 12e étape en solitaire

Pour sa 4e victoire d'étape dans un Grand Tour, le Basque a devancé le Français Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), 2e, et l'Américain Matteo Jorgenson (Movistar), 3e. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) est 4e. Dylan Teuns (Israël-Premier Tech) finit 8e et Victor Campenaerts (Lotto Dstny) 10e. Arrivé avec le peloton à plus de quatre minutes (4:14 temps officieux), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) conserve le maillot jaune de leader au général avec 17 secondes d'avance sur le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Ion Izaguirre, 34 ans, s'adjuge la 18e victoire de sa carrière, la 2e de l'année après le GP Miguel Indurain début avril. C'est son 2e succès dans le Tour de France après avoir remporté la 20e étape de la Grande Boucle 2016. Une échappée de quinze coureurs s'est formée après 70 kilomètres de course à l'issue d'une première partie d'étape marquée par un rythme effréné et de nombreuses tentatives, Vingegaard et Pogacar ne laissant rien partir. Le finale propice aux baroudeurs a permis aux fuyards d'éviter le retour du peloton. La grande montagne attend désormais les coureurs vendredi, jour de fête nationale française, avec une arrivée au Grand Colombier, l'un des cols les plus difficiles de France avec une montée de 17,4 km à 7,1% de moyenne. C'est l'une des quatre arrivées en altitude de cette 110e édition à l'issue d'une étape très courte - seulement 137,8 km - au départ de Châtillon-sur-Chalaronne qui mènera les coureurs au sommet (1.501 m) du massif du Jura dans l'Ain. (Belga)