Un bout de doigt retrouvé dans un courrier envoyé au président de la République française

Selon une source proche du dossier, le bout de doigt appartient à l'auteur du courrier qui l'a signé. Celui-ci souffrirait de troubles psychiatriques. Sollicité, la présidence française n'a pas donné suite dans l'immédiat. La découverte morbide a été faite par des employés de la présidence de la République, qui ont prévenu la police, selon le magazine Valeurs Actuelles, qui a dévoilé cette information. 1.000 à 1.500 courriers postaux et e-mails sont adressés au président Emmanuel Macron chaque jour. Ils sont lus et scannés par une équipe de 70 salariés, dont les bureaux ne sont pas situés à l'intérieur du palais de l'Élysée. Emmanuel Macron garde un œil sur cette correspondance, vue comme un échantillon de l'opinion publique, et il lui arrive de répondre personnellement à certains messages.