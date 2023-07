Un indice unique pour le prix de référence du gaz naturel en Belgique

Un contrat de gaz naturel reprend une formule tarifaire complexe, basée sur différents paramètres. Parmi ceux-ci, l'indice de prix retenu par le fournisseur pour calculer la facture. Cet indice est variable et suit les prix pratiqués sur les bourses d'échange de gaz. Plusieurs cotations sont en vigueur en Europe, dont celle de référence actuellement est l'indice TTF néerlandais. En Belgique, deux services de négoce de gaz coexistent aujourd'hui. Le "ZTP notional" et le "ZTP physical" ont longtemps répondu aux diverses préférences des parties sur le marché de gros, explique Fluxys dans un communiqué diffusé jeudi, avec la Creg. Dans un souci de clarté, le gestionnaire va fusionner ces deux services "pour tenir compte de la nouvelle dynamique sur le marché de gros". Cette démarche permettra de passer à un système plus simple où tous les volumes de négoce de la zone de marché belge et luxembourgeoise sont regroupés en un seul point: le ZTP. La fusion a été approuvée le mois dernier par la Creg. Le régulateur "se réjouit de l'augmentation de transparence pour le consommateur final dans son choix d'un produit de gaz naturel". "Grâce aux bonnes connexions du réseau belge à toutes les sources pour le marché de l'Europe du Nord-Ouest, l'indice ZTP était en moyenne 14% plus bas que l'indice TTF néerlandais l'année dernière", analyse Fluxys. (Belga)