Une dizaine de vols vers ou depuis l'Italie supprimés samedi à Zaventem

Les responsables des check-ins et de la manutention se croiseront les bras entre 10 et 18h dans les aéroports de la Botte. D'autres actions sont prévues en Europe, notamment du côté des pilotes de Malta Air, qui opèrent pour Ryanair, chez le personnel de la compagnie espagnole Vueling ou encore du côté des contrôleurs aériens. La compagnie ITA Airways a déjà annoncé qu'elle était contrainte d'annuler 133 vols intérieurs et internationaux. La grève se place dans le cadre de négociations sur des hausses salariales. (Belga)