Vers une grève des acteurs d'Hollywood, après des propositions salariales "insultantes"

"Après plus de quatre semaines de négociations", le précédent accord a expiré mercredi soir à minuit sans aucun espoir de conciliation, a constaté le syndicat SAG-AFTRA. Ses positions sont beaucoup trop éloignées de celle de l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP), qui regroupe des groupes historiques du cinéma comme Disney, NBCUniversal, Paramount, Warner Bros Discovery et Sony, et des plateformes numériques comme Netflix, Amazon ou Apple. "Les réponses de l'AMPTP aux propositions les plus importantes du syndicat ont été insultantes et ne respectent pas notre contribution capitale à cette industrie. Les employeurs ont refusé de s'impliquer de manière significative sur certains sujets et, sur d'autres, nous ont complètement ignorés", a écrit dans un communiqué publié jeudi ce syndicat, qui représente 160.000 comédiens et autres professionnels du petit et du grand écran. Le bureau du syndicat doit entériner jeudi le début de la grève. S'ils lançaient ce mouvement, les acteurs rejoindraient alors les scénaristes, qui ont cessé le travail depuis début mai. Ce double mouvement social réunissant les visages et les plumes de l'industrie cinématographique sera une première depuis 1960 à Hollywood. Les deux corps de métier réclament une revalorisation de leur rémunération, en berne à l'ère du streaming. Ils souhaitent également obtenir des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle, pour empêcher l'IA de générer des scripts, ou de cloner leur voix et leur image. (Belga)