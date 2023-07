Wimbledon - Ons Jabeur renverse Aryna Sabalenka et se qualifie pour une deuxième finale de rang

Le premier set a été très disputé et les deux joueuses ont dû se départager au jeu décisif où Sabalenka s'est montrée la plus solide. Dans la seconde manche, Sabalenka a réalisé le break dans le cinquième jeu pour mener 3-2 puis 4-2 mais Jabeur a signé un contre-break pour revenir à 4-4. La Tunisienne a enchaîné en remportant son service puis en réalisant un nouveau break pour égaliser à un set partout. Jabeur a poursuivi sur sa lancée dans le troisième set en signant le break dans le sixième jeu pour mener 4-2 avant de confirmer le break dans la foulée. À 5-2, Jabeur a hérité de deux balles de match, toutes les deux sauvées par Sabalenka. Ce n'était que partie remise pour la Tunisienne qui a transformé sa 5e balle de match sur son service pour se qualifier pour sa troisième finale en Grand Chelem après celles perdues à Wimbledon et l'US Open en 2022. Pour sa deuxième finale de rang sur le gazon londonien, Jabeur, 28 ans, affrontera samedi Marketa Vondrousova (WTA 42) qui s'est imposée en deux sets 6-3, 6-3 contre l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 76) dans la première demi-finale jeudi. La Tunisienne, qui peut devenir la première joueuse africaine à remporter un tournoi du Grand Chelem, disputera la 12e finale de sa carrière sur le circuit et tentera de remporter un 5e titre, le deuxième cette année après le tournoi WTA 500 de Charleston début avril. (Belga)