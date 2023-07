Aldi rappelle deux salades en raison de la présence d'un allergène non signalé

Les produits incriminés sont le Poke Bowl Spirales de courgettes avec le code EAN: 200 70 3002620 6 et ayant comme date de péremption le 16/07/2023 ainsi que la Pastasalade Fusilli Pesto portant le code EAN: 200 70 3003156 9 et la date de péremption du 22/07/2023. Les consommateurs qui ne sont pas allergiques ou intolérants à la noix de cajou peuvent consommer le produit sans risque. Les personnes allergiques ou intolérantes aux noix de cajou sont invitées à ne pas consommer le produit et à le retourner au magasin où ils seront remboursés. (Belga)