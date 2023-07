Asile et migration - Frontex recense un nombre record de franchissements des frontières européennes depuis 2016

Frontex précise que le nombre de traversées ne correspond pas au nombre de personnes qui se lancent dans un tel voyage vers l'Europe. Les candidats et candidates à l'exil traversent en effet parfois les frontières à plusieurs reprises. L'agence européenne identifie six routes migratoires différentes, dont une "de départ" menant au Royaume-Uni. À celle-ci s'ajoute le flanc est (6.000 km entre l'Union européenne et le Bélarus, la Moldavie, l'Ukraine et la Russie), la route des Balkans, les îles Canaries (Espagne) et trois voies (occidentale, orientale et centrale) en mer Méditerranée. À l'exception de cette dernière, le nombre de franchissements a diminué. La route centrale en Méditerranée conduit, au péril de leur vie, les migrants d'Afrique du Nord vers l'Italie. Elle est empruntée depuis longtemps par les personnes en quête d'un avenir meilleur en Europe. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) évalue de son côté le nombre de personnes disparues ou mortes durant ces trajets en mer. La majorité des décès sont recensés sur cette route centrale de la Méditerranée. Cette année, 1.727 personnes y ont déjà perdu la vie, selon les données arrêtées en juillet. La plupart se sont noyées. Les autres causes de décès relèvent des mauvaises conditions de voyage, d'accidents ou de crimes. Parmi ces décès, 289 enfants ont péri sur les six premiers mois de l'année 2023 en essayant de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe, selon l'Onu. (Belga)