Asile et migration - Immigration: 289 enfants morts en traversant la Méditerranée à la mi-2023

"Le nombre d'enfants qui ont perdu leur vie en essayant de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe a doublé sur la première moitié de l'année par rapport à la même période de l'année dernière", a déclaré la responsable aux migrations et aux déplacés à l'Unicef, Verena Knaus. "Nous estimons qu'au cours des six premiers mois de cette année, 11.600 enfants ont effectué la traversée, soit également le double par rapport à la même période de 2022", a-t-elle précisé. Au cours des trois premiers mois de cette année, 3.300 enfants effectuant la traversée - soit 71% du total - n'étaient pas accompagnés ou avaient été séparés de leurs familles, selon l'Unicef. Ce chiffre est trois fois supérieur par rapport à la même période de l'année précédente. "Les dirigeants du monde entier doivent agir d'urgence", a fait valoir Verena Knaus. Les eurodéputés ont réclamé jeudi l'élaboration d'une "stratégie de recherche et de sauvetage fiable et permanente" des migrants en Méditerranée, après un naufrage à la mi-juin au large des côtes grecques qui pourrait avoir fait plus de 600 morts. (Belga)