Asile et migration - Le chavirement d'une pirogue au Sénégal fait au moins 14 morts

"Tous les services de l'État sont mobilisés pour apporter soutien et réconfort aux rescapés", affirme un communiqué du ministère sénégalais de l'Intérieur. Le texte ne donne pas de précision sur les décès, les rescapés et le nombre de personnes qui étaient à bord de l'embarcation. Selon les médias locaux, le bateau transportait des migrants et le bilan pourrait être beaucoup plus lourd, car ces pirogues sont souvent bondées et peuvent contenir des dizaines de personnes. Selon un responsable local, le bateau venait du sud. L'accident s'est déroulé mercredi au petit matin près des côtes et il est possible que certains aient pris la fuite, a-t-il aussi affirmé. Selon l'ONG Caminando Fronteras, qui tient ses informations des appels de migrants ou de leurs proches, trois autres embarcations, parties du Sénégal, et transportant au total plus de 300 migrants sont portées disparues. L'une d'elles est partie le 27 juin de Kafountine, une petite ville côtière du sud du Sénégal, située à environ 1.700 kilomètres des côtes des Canaries, avec quelque 200 personnes à bord. Les deux autres sont parties de la région de Mbour. (Belga)