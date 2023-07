Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 efface sa petite baisse de la veille

Le poids lourd arGEN-X (333,70) regagnait 0,3% tandis qu'AB InBev (52,20) progressait de 0,8% en compagnie de KBC (66,44), positive de 0,3%, alors que les plus gros écarts étaient affichés en rouge, Sofina (192,50) et Solvay (104,15) reculant de 1,8 et 1,2%. UCB (78,98) et Galapagos (37,62) valaient 0,5 et 0,6% de plus que jeudi, Melexis (96,50) et Proximus (7,26) s'appréciant de 0,1 et 0,4% alors qu'Aperam (29,39) et Umicore (27,09) reculaient de 0,6 et 0,4%, D'Ieteren (159,40) et Elia (112,70) de 0,9 et 0,6%. Après avoir repris 28,4% en trois jours, Unifiedpost (4,085) reperdait par ailleurs 4,8% en compagnie d'Atenor (26,60) et Crescent (0,0174) qui reperdaient 4 et 3,3%, VGP (91,20) reculant de même de 3,5%. Belysse (1,11) et Exmar (11,26) progressaient par contre de 5,7 et 2,9%. Biosenic (0,069) chutait enfin de 6,7% tandis que Mithra (2,045) abandonnait 4,4% à l'inverse de Nyxoah (6,92), en hausse de 3% dans un marché toutefois fort étroit. L'euro s'inscrivait à 1,1230 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,1190 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.035 euros, en recul de 265 euros. (Belga)