Bruxelles: de nouveaux éléments intérieurs de l'Hôtel Métropole désormais classés

Plusieurs meubles Art Déco, conçus spécifiquement pour l'hôtel (sièges, chaises, tables, lits, tables de nuit et bureaux) rejoignent ainsi les éléments déjà classés en 1994 puis 2002, de même que la carte en relief de la Belgique datant des années 1960, le patio, conçu par Adrien Blomme, avec des sculptures de Bernard Callie aux quatrième et cinquième étages, ou encore des escaliers Art Déco et d'anciens salons. C'est la famille de brasseurs Wielemans-Ceuppens qui a ouvert le café Métropole en 1890. Le bâtiment s'est vu adjoindre cinq ans plus tard un hôtel de luxe. Au long de sa riche histoire, l'hôtel a accueilli de nombreuses célébrités comme Albert Einstein, Marie Curie, les présidents américains Hoover et Eisenhower, le général De Gaulle et d'innombrables stars internationales. ? Pendant la phase préparatoire de la rénovation en profondeur du bâtiment, en mars de cette année, une procédure de classement a été lancée. L'objectif visait à identifier quels éléments - qui jusqu'à présent ne figuraient pas sur la liste de sauvegarde - présentaient une véritable valeur patrimoniale. Le lancement de cette procédure a ainsi empêché que des éléments remarquables et patrimoniaux soient modifiés ou quittent les lieux. Ans Persoons conclut de la sorte un travail entamé par son prédécesseur Pascal Smet. Les travaux de rénovation redémarreront quant à eux sous peu, précise-t-elle dans un communiqué. Le propriétaire des lieux table sur une réouverture fin 2025. (Belga)