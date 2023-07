Challenger de San Benedetto - Kimmer Coppejans encore arrêté en quarts par Alejandro Tabilo

Coppejans a cédé de justesse face au Chilien Alejandro Tabilo, 145e mondial et tête de série N.7: 3-6, 7-6 (7/4) et 7-6 (8/6) après 2h41 de jeu. Tabilo l'avait déjà privé d'une demi-finale au Challenger 75 de Francavilla al Mare au mois de mai. Coppejans disputait son 5e quart de finale de la saison et son bilan est d'une victoire (Sanremo) pour quatre défaites (Antalya, Oeiras, Francavilla al Mare et San Benedetto del Tronto). La semaine dernière, Coppejans, sorti des qualifications, avait été éliminé au premier tour de Wimbledon après une défaite en quatre manches par l'Australien Alex De Minaur, 17e mondial et tête de série N.15. (Belga)