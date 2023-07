Démission du gouvernement néerlandais - La vice-première ministre Carola Schouten quitte également la vie politique néerlandaise

(Belga) Carola Schouten, vice-première ministre et issue du plus petit parti du gouvernement néerlandais, ChristenUnie, a décidé de se retirer de la vie politique nationale, à l'instar du premier ministre Mark Rutte. Elle ne se présentera donc pas sur la liste de son parti pour les élections au parlement à venir et si ChristenUnie fait partie d'un nouveau cabinet, elle ne deviendra pas ministre, indique le parti dans un communiqué.