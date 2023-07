Des salades de pâtes de Lunch Corner retirées de la vente pour un allergène non signalé

L'entreprise a décelé des traces de noix de cajou, un allergène qui n'est pas mentionné sur les étiquettes de ces produits. Ce problème concerne les salades de pâtes de pesto de 400 grammes ou 1,2 kilo, avec les dates limites de consommation suivantes: 11/07/2023, 12/07/2023, 16/07/2023, 17/07/2023, 18/07/2023 et 19/07/2023. Les personnes présentant une allergie aux noix de cajou sont invités à ne pas consommer le produit et à le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté. Les personnes non allergiques peuvent consommer ces salades sans risque. Pour toute information complémentaire, la société Rabbit NV est joignable par e-mail à l'adresse quality@rabbit.be. (Belga)