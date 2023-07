Euro de saut d'obstacles pour jeunes cavaliers - La Belgique décroche la médaille d'argent par équipe

Avant la finale, les Belges occupaient la troisième place provisoire. L'équipe belge a démarré fort dans le troisième et dernier tour avec des parcours sans faute du champion national Jules Van Hoydonck (Minte vd Bisschop) et de Mathieu Boudeaud'Hui (Oscar de Homage). Leon Brutsaert (Corleone Tour Vidal) a récolté 15 points de pénalité. Le dernier cavalier Tristan Guisson (Naturelle vh Legitahof Z) a remporté l'or par équipe aux Championnats d'Europe ces deux dernières années. Après avoir touché une barre lors de son parcours, il a porté à 15,09 le total de points de pénalité de la Belgique. Les Irlandais sont les nouveaux champions d'Europe. Un triomphe plus que convaincant avec seulement 2,5 points de pénalité. La médaille de bronze revient à la Grande-Bretagne avec 18,41 points de pénalité. (Belga)