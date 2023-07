Euro de volley - La large sélection des Red Dragons révélée par le coach Zanini en vue de l'Euro

La sélection des Red Dragons comprend Stijn D'Hulst, Sam Deroo et Tomas Rousseaux. Ils rejoindront l'équipe lors de cette deuxième campagne estivale. Le libéro Jelle Ribbens est également présent. Wout D'Heer a manqué la Golden League européenne en raison d'une blessure, mais il est rétabli et prêt pour le Championnat d'Europe, a déclaré la fédération. Les volleyeurs belges, 14e au classement européen, affronteront l'Italie, nation numéro 1 en Europe lors de leur premier match de la phase de groupe le 28 août. Ils affronteront ensuite la Serbie (CEV 4) le 31 août, l'Allemagne (CEV 6) le 3 septembre, l'Estonie (CEV 21) le 5 septembre) et la Suisse (CEV 19) le 6 septembre. Les quatre premiers des quatre poules se qualifient pour les huitièmes de finale. L'Euro masculin est organisé par quatre pays différents : Italie, Bulgarie, Macédoine du Nord et Israël. - La sélection des 15 Red Dragons: . Passeurs: Stijn D'Hulst, Seppe Van Hoyweghen, Liam Mc Cluskey . Attaquant: Jolan Cox . Centraux: Wout D'Heer, Michiel Fransen, Elias Thys . Réceptionneurs-attaquants: Mathijs Desmet, Sam Deroo, François Lecat, Seppe Rotty, Tomas Rousseaux, Robbe Van De Velde . Libero's: Martin Perin, Jelle Ribbens (Belga)