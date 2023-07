Flandre: la ministre Peeters ne veut pas d'une interdiction des sauts de puce aériens

Selon elle, pareille restriction pourrait entraver les progrès technologiques dans le secteur et "donc freiner la transition verte du secteur aérien". Le ministre Gilkinet a avancé le mois dernier le projet d'interdire les sauts de puce en avion pour des raisons écologiques et économiques. La mesure viserait tous les vols, à l'exception des cas d'urgence. Selon la ministre libérale, pareille mesure pourrait toutefois avoir des conséquences négatives pour le secteur aérien en Belgique, et plus particulièrement pour les aéroports régionaux. Mme Peeters tient toutefois à souligner que la Flandre partage la volonté de rendre le secteur aérien plus respectueux de l'environnement. "La Flandre soutient pleinement les actions pour une réduction des émissions afin de ramener l'empreinte climatique au minimum", a-t-elle rappelé. (Belga)