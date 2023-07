Flandre: les régulateurs de l'énergie et de l'eau sous une seule coupole

Ce chien de garde des infrastructures de réseau couvrira l'électricité, le gaz naturel, les réseaux de chaleur et de froid, les eaux usées et l'eau potable, ainsi que, à terme, le CO2 et l'hydrogène. Le gouvernement vise des gains d'efficacité par la conjonction des expertises, notamment sur les questions des compteurs numériques ou de la lutte contre la fraude. Le texte de la ministre de l'Énergie Zuhal Demir (N-VA) doit encore passer par une série d'organes d'avis avant d'arriver au parlement. (Belga)