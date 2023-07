ING Belgique augmente ses taux sur l'épargne

Pour l'ING Compte d'épargne, le taux de base passe de 0,35% à 0,45%. Les épargnes qui restent sur ce compte pendant au moins un an bénéficieront en outre d'une prime de fidélité qui passera de 0,65% à 1,05%. Pour l'ING Epargne Tempo, le taux de base passe de 0,70% à 0,75%. Les épargnes qui restent sur ce compte pendant au moins un an bénéficieront d'une prime de fidélité qui passera de 0,70% à 1,50%. L'ING Epargne Tempo est un compte d'épargne réglementé en ligne sur lequel le client choisit d'épargner chaque mois un montant fixe de 500 euros maximum. ING Belgique annoncé également une augmentation des taux de base sur le Livret Vert ING, le Livret Orange ING, le Livret ING Lion Premium et l'ING Lion Deposit. Pour ces comptes d'épargne réglementés, le taux de base passe de 0,40% à 0,55% et la prime de fidélité passe de 0,10% à 0,15%. (Belga)