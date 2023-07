Invasion de l'Ukraine - Lavrov s'emporte à Jakarta contre les critiques de la guerre

"Lavrov m'a répondu de manière très agressive et a expliqué son point de vue, disant que tout est +un complot de l'Occident+ et que la guerre continuera", a dit M. Borrell devant la presse, à l'issue d'une réunion à Jakarta de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), à laquelle participaient également les États-Unis, la Chine et le Japon. Le chef de la diplomatie européenne a déclaré avoir expliqué à son homologue russe pourquoi l'Union européenne soutenait l'Ukraine et demandé à la Russie de retirer ses troupes d'Ukraine "comme le seul moyen d'arrêter la guerre", ce que M. Lavrov a exclu. Le chef de la diplomatie russe martèle lors de forums comme celui de l'Asean la position du Kremlin, de plus en plus isolé sur la scène internationale. L'UE a de son côté accordé à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion l'année dernière, à la suite de l'invasion russe. La Commission européenne, bras exécutif de l'UE, doit publier une évaluation plus complète des progrès de l'Ukraine en octobre et donner son avis sur l'opportunité d'entamer des négociations d'adhésion. Kiev a fait pression pour que les pourparlers se poursuivent cette année et insiste sur le fait qu'il fait des progrès majeurs alors même qu'il combat les forces de Moscou. (Belga)