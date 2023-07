Jupiler Pro League - Anderlecht corrigé par le Sparta Prague lors du dernier amical de son stage autrichien

Les Tchèques ont inscrit leurs deux premiers buts à la demi-heure et à l'heure de jeu grâce à un doublé de Krejci (32e, 63e). Ce dernier s'offrait même un triplé à la 84e sur penalty après un tacle très dangereux de Patris, monté dix minutes plus tôt à la place de Vertonghen. Le Sparta a mis fin à tout suspense dans les dernières minutes avec des buts coup sur coup de Pesek (123e) et Minchev (126e) avant un ultime penalty transformé par Kuchta (134e). Côté anderlechtois, Patris n'est pas la seule recrue du mercato estival à avoir disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs durant ce match : Kasper Dolberg a joué 70 minutes avant d'être remplacé par Kristian Arnstad. Dans les autres matchs de la journée, le Cercle de Bruges a partagé à domicile (0-0) face à Dender, équipe de Challenger Pro League. Malines a, de son côté, remporté son amical à huis clos face aux Israéliens de Netanya (3-2) avec un doublé de Mrabti. Enfin, Saint-Trond s'est incliné face à Helmond, équipe néerlandaise d'Eerste Divisie (D2) (0-2). (Belga)