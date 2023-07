Korn Ferry Tour - Adrien Dumont de Chassart à un coup de la tête après le premier tour dans le Colorado

Le Brabançon de 23 ans a débuté sur la deuxième moitié du parcours de brillante manière, avec trois birdies sur ses quatre premiers trous, mais il a ensuite concédé un bogey et un double bogey consécutivement. Il s'est alors repris, avec un nouveau birdie au trou 17, et quatre birdies supplémentaires sur ses neuf derniers trous. Avec 67 coups (-5), Adrien Dumont de Chassart n'est qu'à une longueur du duo qui partage la tête, les Américains Nicholas Lindheim et Ryan McCormick. Il occupe donc la 3e place, à égalité avec trois autres Américains, Mark Anderson, Frankie Capan III et Jake Knapp. Au classement général du Korn Ferry Tour, Dumont de Chassart est actuellement 6e. Ses trois premiers tournois en tant que golfeur professionnel ont été couronnés de succès avec une victoire, une 2e et une 8e place. Les golfeurs qui terminent dans le top-30 du classement général se voient attribuer le droit de disputer le PGA Tour lors de la saison suivante. (Belga)