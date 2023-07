La compagnie turque Pegasus commande 36 Airbus A321neo

Cette commande ferme, pour des livraisons attendues avant 2029, porte à 150 le nombre d'appareils de la famille A320 achetés depuis 2012 par le transporteur, a précisé celui-ci dans un communiqué. Le montant du contrat n'a pas été précisé. Selon le dernier prix catalogue d'Airbus qui n'a plus été remis à jour depuis 2018 et qui n'est de toute façon jamais appliqué, il atteindrait 4,67 milliards de dollars. En configuration "low cost" monoclasse, les A321neo acquis par Pegasus seront dotés de 239 sièges et permettront à la compagnie "à la fois d'agrandir et de renouveler (sa) flotte", a affirmé le directeur général du transporteur Güliz Öztürk, cité dans le communiqué. L'A321neo représente plus de 60% du carnet de commandes d'Airbus pour la famille A320, qui dépasse 6.000 unités à livrer au total. L'avionneur a inauguré lundi une nouvelle ligne d'assemblage de ces aéronefs à Blagnac près de Toulouse, afin d'accroître sa production mondiale vers son objectif de 75 par mois en milieu de décennie contre 45 en 2022. Fondé en 1990 et basé à l'aéroport Sabiha Gökçen, au sud-est d'Istanbul, Pegasus Airlines dessert 129 destinations dont 93 à l'étranger. (Belga)