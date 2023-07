La zone de police Bruxelles Midi saisit 19 kilos de drogue dans le quartier Cureghem

C'est une patrouille de l'équipe de proximité de la police de Bruxelles Midi qui a repéré le logement, le 9 juillet. Les inspecteurs ont suspecté une forte odeur de drogue émanant d'un immeuble du quartier de Cureghem. "Grâce à l'intervention d'un chien renifleur, l'appartement d'où venait cette odeur a rapidement pu être localisé", a précisé le parquet. "Lors de la perquisition, menée avec l'appui d'une unité d'intervention spéciale, plusieurs personnes ont pris la fuite via le balcon et une fenêtre située à l'arrière de l'habitation. Un suspect a été interpellé." La perquisition a permis de découvrir que le lieu servait au stockage, au conditionnement et à la distribution de drogues "dans les quartiers", a poursuivi le parquet. "Dans l'appartement, 19 kilos de drogues, de résine de cannabis, de feuilles de cannabis et de cocaïne ont été retrouvés pour une valeur de 135.000 euros. Outre la drogue, une somme de 1.045 euros en cash, près de 2,4 kilos de pièces de monnaie, du matériel d'emballage, des cartes d'identité volées, plusieurs documents comptables et d'autres objets en rapport avec le trafic de drogue ont également été saisis", a ajouté le parquet. Le suspect interpellé, un Anderlechtois, a été mis à la disposition d'un juge d'instruction qui l'a placé sous mandat d'arrêt pour détention illégale et vente de stupéfiants en association. (Belga)