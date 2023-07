Le budget controversé de la défense américaine passe une première étape au Congrès

Le texte approuve les 886 milliards de dollars demandés par le président Joe Biden et confère une hausse de 5,2% de leur solde aux militaires, ou encore neuf nouveaux navires à l'US Navy. Mais quasiment l'ensemble des démocrates à la Chambre des représentants se sont opposés au texte - habituellement consensuel - après l'ajout par des élus conservateurs de mesures annexes qui abrogeraient notamment les programmes favorisant la diversité dans la Défense. Les nouvelles provisions annuleraient également les potentielles aides financières aux soins de transition pour les militaires transgenres et le Pentagone aurait interdiction de faire flotter le drapeau des fiertés LGBT+ sur ses bases. Le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a subi la pression de l'aile droite de sa courte majorité pour ajouter ces mesures qui seront presque à coup sûr abandonnées lors des négociations sur le texte au Sénat à partir de la semaine prochaine. "Ce qui autrefois fut un exemple de compromis et de gouvernance efficace est devenu est une ode à l'intolérance et à l'ignorance", a déclaré un groupe d'élus démocrates dans un communiqué au vitriol. Ronny Jackson, ancien médecin de la Maison Blanche devenu élu républicain très à droite, a ainsi introduit une mesure interdisant au Pentagone de couvrir les frais de déplacement des militaires ayant besoin se rendre dans un autre État pour avorter. Depuis l'annulation l'an dernier par la Cour suprême de la garantie constitutionnelle à avorter, le sujet est un point de contentieux majeur sur la scène politique américaine, notamment concernant ses ramifications dans les questions de défense. (Belga)