Le fédéral approuve le développement d'une connexion hydrogène avec l'Allemagne

(Belga) Le conseil des ministres a marqué son accord vendredi sur l'octroi d'un subside de 250 millions d'euros pour le développement d'une connexion hydrogène avec l'Allemagne et le développement du réseau de transport d'hydrogène dans et entre les clusters industriels de Gand, Anvers, Mons, Charleroi et Liège, annonce la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten dans un communiqué.