Le greffier suspendu du parlement wallon auditionné par le Bureau

L'homme est arrivé ce vendredi matin au parlement, entouré de ses deux avocats. Au micro de la RTBF, il s'est dit "très serein" après avoir "eu l'occasion de préparer soigneusement ses réponses". "Je viens tout naturellement expliquer mes actes de gestion au Bureau, comme je l'ai fait pendant mes 13 années de service", a-t-il déclaré, en estimant "n'avoir rien à se reprocher". Frédéric Janssens est suspendu depuis la mi-septembre, dans la foulée de révélations sur l'explosion des dépenses du parlement. Plusieurs plaintes pour harcèlement ont également été déposées à son encontre. En mars, sa suspension - initialement prononcée pour six mois - avait été prolongée de six mois supplémentaire et assortie d'une retenue de traitement égale à 20% de la rémunération en espèces dont il bénéficie. Ses avantages en nature, dont une voiture de fonction, ont également été supprimés. Fin février, le Bureau avait en outre annoncé l'ouverture d'un dossier disciplinaire à son encontre. (Belga)