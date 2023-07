Le tournage de Deadpool 3 suspendu faute d'acteurs, en grève

Le film d'anti-héros issu de l'univers Marvel représente la plus importante production mise sur pause jusqu'à présent, précise Deadline. Cette suspension intervient quelques jours à peine après le partage, sur les réseaux sociaux, d'une photo de Ryan Reynolds et Hugh Jackman sur le plateau dans leurs costumes de Deadpool et Wolverine. Cette nouvelle arrive aussi peu après l'annonce selon laquelle Jennifer Garner endosserait elle aussi un rôle dans le troisième volet de la saga. La sortie de Deadpool 3 est prévue le 3 mars 2023. La grève pourrait reporter cette échéance. Le puissant syndicat des acteurs américains a annoncé jeudi son entrée officielle en grève à partir de minuit (09h00 heure belge vendredi). Une décision qui commence donc à paralyser Hollywood, où la production de films et séries tourne déjà au ralenti à cause du mouvement social des scénaristes. (Belga)