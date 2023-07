Les Thermes de Spa accueillent des enfants victimes de graves brûlures

Les enfants accueillis exceptionnellement pour l'association sont tous âgés de moins de 15 ans. "C'est toujours une claque pour nous de recevoir ces petits-êtres aux besoins spécifiques, alors que nous sommes dans un établissement qui reçoit surtout des personnes stressées par la vie. C'est dur pour le personnel mais aussi enrichissant sur le plan humain de prendre soin d'eux", a commenté la directrice des Thermes de Spa, Madame Philippin. "Ils sont ici pour deux semaines en pension complète, encadrés par des infirmiers et des kinés. Ils reçoivent le matin divers soins aux thermes et effectuent des activités de détente l'après-midi, comme des balades en forêt", a détaillé la présidente de Pinocchio, Claude Parmentier. Massothérapeute, Alain Neuville, constate les bienfaits des massages sous eau sur le corps des enfants: "C'est un des meilleurs soins qu'ils reçoivent. Cela assouplit le tissu brûlé. Il dure 20 minutes." Chaque année en Belgique, environ 400 enfants, dont la moitié d'entre eux sont âgés de moins de cinq ans, sont hospitalisés dans un des centres pour grands brûlés de Belgique. Les trois quarts de ces brûlures sont causées par des liquides chauds. L'ASBL Pinocchio les soutient dans le processus de guérison, depuis l'hospitalisation jusqu'à la fin de la période de revalidation qui peut durer plusieurs années. Cela comprend une aide financière qui vient compléter celle de la mutuelle, mais aussi l'organisation d'activités et d'excursions ou encore l'organisation de divers camps. (Belga)