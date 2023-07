Ligue 1 - Renan Lodi passe de l'Atlético de Madrid à l'Olympique de Marseille

Il s'agit de la deuxième recrue de l'OM arrivant de l'Atlético de Madrid après le milieu de terrain français Geoffrey Kondogbia. Renan Lodi est arrivé en juillet 2019 à l'Atlético de Madrid en provenance de l'Athletico Paranaense pour un montant de 22 millions d'euros. En août 2022, les Colchoneros l'ont prêté pour une saison à Nottingham Forest. En Premier League, il a disputé 32 matchs avec à la clé un but et une passe décisive. Pour le compte des Colchoneros, il a joué 118 matchs, marqué six buts et délivré dix assists. Le natif de Serrana, dans l'état de Sao Paulo, a été international brésilien à 16 reprises. En plus d'être finaliste de la Copa America en 2021, il a également disputé une partie des qualifications de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il n'a toutefois pas été repris dans la sélection des 26 joueurs retenus pour le tournoi. (Belga)