Nissan rappelle 700.000 véhicules au Japon, rappels massifs à l'étranger aussi

Ces différents défauts n'ont pas occasionné jusqu'à présent d'accidents au Japon, a assuré le groupe. Ils concernent des unités de ses modèles Note, Note Aura, Serena, Kicks et sa voiture électrique Leaf. Un total de 699.000 unités de ces modèles sont concernées dans le pays et beaucoup d'entre elles sont affectées par plusieurs défauts à la fois, a précisé à l'AFP une porte-parole du groupe. Dans le détail, Nissan a rappelé au Japon 484.025 unités de ses modèles Note, Serena et Kicks pour une protection insuffisante des tuyaux de leurs moteurs, susceptible d'endommager ces gaines et d'empêcher le démarrage du véhicule. Nissan a aussi rappelé dans l'archipel 478.199 unités de Note, Note Aura, Serena, Kicks et Leaf à cause d'un programme de commande électronique pouvant entraîner une accélération des véhicules après avoir cessé d'utiliser le régulateur de vitesse dans certaines circonstances. Le groupe a aussi rappelé 126.000 Serena pour un problème de câblage, et 6.434 Note Aura pour un problème avec le phare avant droit. A l'étranger, au moins 749.000 véhicules vont être également concernés par des rappels sur leurs marchés respectifs, selon cette porte-parole qui n'était pas en mesure de donner un chiffre plus précis. (Belga)