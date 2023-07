Nuisances des avions - Open Vld, CD&V et N-VA rejettent une interdiction totale des vols de nuit

C'est par la voix du député Tim Vandeput, bourgmestre de Hoeilaart (périphérie flamande de Bruxelles) et responsable du dossier pour le groupe parlementaire, que le parti du Premier ministre Alexander De Croo a réagi à la publication dans les médias du plan du ministre vice-Premier ministre Ecolo. "La Belgique est un pays de commerce international. L'an dernier, les exportations en Flandre ont représenté 380 milliards d'euros, et l'aéroport de Zaventem y joue un rôle crucial", a souligné l'élu libéral flamand, qui insiste sur l'impact sur l'emploi. Il estime à 2.500 le nombre de pertes d'emplois en cas d'interdiction complète des vols de nuit en Belgique. Tim Vandeput plaide pour des solutions de rechange que, dit-il, les opérateurs sont disposés à envisager. Il appelle le ministre Gilkinet à remettre l'ouvrage sur le métier pour amener des propositions "constructives". Un autre parti flamand de la coalition, le CD&V, a aussi décrié la proposition de l'écologiste Georges Gilkinet. Le président du CD&V, Sammy Mahdi, fustige "un non-sens écologique et de la décroissance pure et simple". La fin des vols de nuit dans l'aéroport de la capitale "serait la fin de Zaventem comme le plus grand hub logistique d'Europe pour les produits médicaux et pharmaceutiques", a encore critiqué M. Mahdi sur Twitter. "25.000 emplois dans la région ne sont pas suffisants pour les écologistes, semble-t-il", ajoute le président de la formation. La N-VA, dans l'opposition au niveau fédéral, mais membre de la coalition au pouvoir en Flandre, a aussi rejeté en bloc la proposition d'interdire les vols de nuit. (Belga)