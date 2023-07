Premier League - Jurrien Timber passe de l'Ajax à Arsenal

Timber quitte ainsi son club formateur. Après avoir joué dans toutes les catégories de jeunes, il a effectué ses débuts en professionnel en 2020, à l'âge de 18 ans. Il a depuis disputé 121 matchs avec l'équipe première, inscrivant six buts et remportant deux fois le championnat néerlandais (2021 et 2022) ainsi que la Coupe des Pays-Bas. International néerlandais (15 sélections), il a disputé l'Euro 2020 et la Coupe du monde 2022. Le défenseur a également remporté le championnat d'Europe U17 en 2018 avec les jeunes Oranjes. Il est la deuxième recrue d'Arsenal, après l'arrivée de Kaï Havertz. Les Gunners avaient terminé la saison 2022-2023 à la deuxième place, à cinq points de Manchester City, après avoir passé le plus gros de la saison en tête du championnat. (Belga)