Proximus place Scarlet sur le réseau de fibre optique

Depuis le 12 juillet, Scarlet offre ses services sur fibre optique. Dans une première phase, cela concernera les nouveaux clients, précise le porte-parole de Proximus. "Nous travaillons pour rendre progressivement la fibre accessible aux clients existants", dit-il. En termes de prix et d'offre, Scarlet ne fait aucune différence entre une connexion à l'ancien câble et le câble à fibre optique. Les abonnements Scarlet ont une vitesse de surf plutôt modeste de 30 ou 70 Mbps, alors que des vitesses beaucoup plus élevées sont disponibles chez Proximus. (Belga)