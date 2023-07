Serie A - La Juventus veut se séparer de Leonardo Bonucci, à un an de la fin de son contrat

Le quotidien sportif italien a expliqué que le club turinois ne voulait plus que Bonucci participe aux entraînements, et que celui-ci ne ferait pas partie de la sélection qui partira pour une tournée américaine de présaison. Il dispose pourtant d'un contrat jusqu'en juin 2024. Leonardo Bonucci s'est forgé un statut de légende chez la Vieille Dame, avec laquelle il a remporté huit titres de champion d'Italie entre 2012 et 2020. Arrivé de Bari en 2010, il avait quitté le club le temps d'une saison pour rejoindre l'AC Milan, en 2017-2018, avant de revenir à la Juventus. Il a disputé un total de 502 rencontres sous le maillot zébré, pour 37 buts et 10 passes décisives. L'international italien aux 121 sélections (8 buts), champion d'Europe 2021 et capitaine de la Squadra Azzurra, avait récemment laissé entendre qu'il prévoyait de mettre fin à sa carrière à l'issue de la saison prochaine. Titulaire indiscutable pendant de nombreuses années dans la défense centrale de Massimilano Allegri, Bonucci avait cependant perdu son statut la saison dernière, au cours de laquelle il n'a disputé que 16 matches de championnat sous les ordres du technicien. D'après les médias italiens, outre Bonucci, l'Américain Weston McKennie, le Suisse Denis Zakaria et le Brésilien Arthur Melo ont été invités à quitter le club. (Belga)