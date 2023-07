Singapour émet un avis d'arrestation à l'encontre d'un de ses milliardaires

Le magnat de l'hôtellerie Ong Beng Seng a reçu "un avis d'arrestation et a payé sa caution" de 100.000 dollars singapouriens, soit 76.000 dollars américains, a déclaré sa société Hotel Properties Limited dans un document déposé à la Bourse de Singapour. Le Bureau d'enquête sur les pratiques de corruption (CPIB) a demandé au milliardaire de "fournir des informations concernant ses interactions" avec le ministre des Transports S. Iswaran, a indiqué la société. Le Premier ministre de Singapour Lee Hsien Loong a déclaré mercredi avoir ordonné au ministre des Transports de se mettre "en congé" après que le CPIB a déclaré cette semaine que M. Iswaran "participait actuellement" à une enquête en cours, sans en communiquer les détails. La société Hotel Properties Limited, dont M. Ong est le directeur général, est propriétaire d'hôtels et d'établissements touristiques hauts de gamme en Asie et dans le Pacifique. M. Ong, un Malaisien résident permanent à Singapour, a contribué à l'implantation du Grand Prix de Formule 1 dans la cité-État en 2008. Sa société privée Singapore GP et l'Office du tourisme de Singapour ont renouvelé l'année dernière le contrat d'accueil de la course de F1 jusqu'en 2028. "M. Ong coopère pleinement avec le CPIB et a fourni les informations demandées", a déclaré la société. Elle a ajouté qu'aucune charge n'avait été retenue contre M. Ong, qui a été classé par Forbes, avec son épouse, comme la 24e personne la plus riche de Singapour l'année dernière. Le centre financier régional qu'est Singapour figure parmi les pays les moins corrompus au monde. (Belga)