TC Bruxelles - Deux ans de prison pour plusieurs vols à l'aéroport de Bruxelles

Le 18 janvier dernier, plusieurs paires de lunettes avaient été volées dans une pharmacie de l'aéroport. Les caméras de surveillance n'avaient pas filmé les faits, mais le patron d'un magasin voisin a expliqué avoir vu un des sans-abri qui squattent dans l'aéroport voler ces lunettes. La police a rapidement retrouvé le suspect, qui avait caché les montures parmi ses affaires. Quelques jours plus tard, le 25 janvier, la même personne a une nouvelle fois été remarquée dans un commerce de l'aéroport. Le quadragénaire avait alors tenté de dérober une canette de bière, selon un vendeur présent sur place, qui l'avait empêché de commettre ce vol. Un agent de sécurité est également intervenu, mais avait été agressé par le suspect. "Le prévenu est aux prises avec des problèmes d'alcool et de drogues depuis l'âge de 16 ans", a expliqué le parquet. "Nous recommandons qu'il entre en cure de désintoxication, mais il doit pour cela coopérer. Il est en outre bien connu de la justice, essentiellement pour des vols, et s'est déjà vu offrir plusieurs chances." "Mon client insiste sur le fait qu'il n'a pas commis ces vols", souligne l'avocat du prévenu. "Il explique avoir reçu ces lunettes de quelqu'un, et qu'un malentendu a eu lieu dans le magasin. Nous demandons donc l'acquittement." Le tribunal a finalement jugé que l'homme était bel et bien responsable de ces vols et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement. (Belga)