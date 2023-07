TC Charleroi - Neuf ans de prison ferme et une requalification des faits pour Aubin Bellens

La nuit du 30 janvier 2022, Aubin Bellens avait fait feu à deux reprises en direction d'un véhicule sur le R3 à Fontaine-L'Évêque, dans le Hainaut. "Il y avait deux voitures qui jouaient à se dépasser, à me bloquer, etc. J'ai fait des appels de phares pour passer, mais on m'a fait des queues de poisson et un doigt d'honneur. Alors, je ne vais pas mentir, je me suis énervé", avait-il admis. Le 15 février 2022, l'individu avait également tiré en pleine rue en direction de deux Pitbulls. Il avait en outre été impliqué début janvier dans une affaire de menaces avec arme à feu. Aubin Bellens est surtout connu de la justice pour le meurtre du boulanger de Jamioulx commis le 5 novembre 2007, alors qu'il avait à peine 16 ans. "C'est un homme dangereux et s'il sort, il va tuer des gens", avait lancé le substitut du procureur du Roi à l'audience. Le ministère public avait requis une peine de 12 ans de prison avec une mise à disposition du tribunal d'application des peines (TAP) de cinq ans contre le prévenu. La défense avait plaidé une "peine pas désespérante". (Belga)