TC Charleroi - Une peine de 37 mois de prison pour le fan carolo qui harcelait et menaçait Sabine Paturel

Le 31 juillet 2019, l'actrice et chanteuse française notamment rendue célèbre grâce à son titre "Les Bêtises", dans les années 80, a déposé plainte à la police à la suite du comportement harcelant et menaçant d'un fan carolo avec qui elle s'était liée d'amitié au point même d'avoir échangé son numéro de téléphone. Entre 2019 et 2023, le groupie a envoyé des courriers, des messages ou encore des e-mails "agressifs et menaçants", selon le substitut du procureur du Roi, Stéphanie Dutrifoy. En mars 2022, la partie civile a pensé, en vain, à un début d'accalmie. En octobre 2022, le prévenu a recommencé et obtenu des mesures alternatives. "Mais le 20 mars dernier, il a envoyé un nouveau courrier à la victime", avait indiqué le parquet le 4 juillet dernier. Détenu à la prison de Jamioulx, l'homme de 61 ans ne contestait pas avoir été "chiant, collant" avec l'artiste française qui utilisait sa page Facebook "pour lui nuire", affirmait-il. Des peines de 18 mois et deux ans de prison étaient requises contre le prévenu, déjà connu pour des faits similaires. La défense avait plaidé un sursis probatoire. (Belga)