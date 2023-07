Tour de France - Kwiatkowski gagne au sommet du Grand Colombier devant Van Gils, Vingegaard reste en jaune

Celui-ci a placé son attaque à 400m du sommet et a décroché le maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) qui a concédé 4 secondes, terminant 4e à 54 secondes. Le Slovène a engrangé 4 secondes de bonification grâce à sa 3e place et revient à 9 secondes de Vingegaard au classement général. L'Australien Jay Hindley (BORA-hansgrohe), 6e de l'étape à 1:05, derrière le Britannique Tom Pidcock (INEOS-Grenadiers), 5e à 1:03, reste 3e du général à 2:51. Comme lors de la 12e étape, la bataille a été féroce pour se glisser dans l'échappée. Après une vingtaine de kilomètres, c'est un groupe de 20 coureurs qui a pris la poudre d'escampette, au sein duquel se retrouvaient notamment Jasper Stuyven et Van Gils, ainsi que Kwiatkowski, trois autres coureurs d'Intermarché-Circus-Wanty Adrien Petit, Georg Zimmermann et Mike Teunissen. Ils étaient encore seize au moment d'aborder le Grand Colombier, le peloton pointant à 3:50 des échappés. Pacher passa le premier à l'attaque. Sous l'impulsion de Van Gils, James Shaw et Harold Tejada effectuaient la jonction trois kilomètres plus loin. C'est ensuite Kwiatkowski qui revenude l'arrière partait seul. Il n'allait plus être rejoint. Dans le peloton des favoris, les équipiers de Pogacar imprimaient le rythme et la sélection s'effectuait par l'arrière avant que leur leader place à sa banderie en vue de l'arrivée. (Belga)