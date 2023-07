Tour de France - Van Gils termine à une belle deuxième place au Grand Colombier : "Je suis épuisé"

"Je suis épuisé. C'était une course courte mais intense", a indiqué Van Gils au micro de Sporza. "Je ne pouvais plus suivre le même rythme que Kwiatkowski lorsqu'il a accéléré. Il était plus fort." Van Gils s'est extirpé de justesse du combat des ténors entre le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) à l'arrivée. "J'ai eu peur. J'ai continué à pousser et j'ai réussi à rester juste devant eux. J'ai prouvé hier et aujourd'hui que je faisais un bon premier Tour. C'est positif." (Belga)