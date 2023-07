Tour de France - Vingegaard reste serein après les secondes condédées à Pogacar : "Ni frustré, ni déçu"

Il a terminé juste devant le maillot jaune le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), qui a dû céder quatre secondes à Pogacar à l'arrivée. Ce dernier, grâce à sa troisième place, a également grappillé quatre secondes de bonification. Vingegaard conserve donc neuf secondes d'avance sur Pogacar au classement général. "Je ne suis ni frustré ni déçu, c'était une très bonne journée", a commenté Vingegaard au micro de l'organisateur de la course. "Ce n'était pas une étape qui me convenait. Je suis content d'avoir limité les dégâts. Je suis content de la journée et de la façon dont l'équipe a roulé. J'attends avec impatience les prochains jours", a conclu le Danois. (Belga)