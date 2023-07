Un homme autorisé à brûler une Bible et une Torah devant l'ambassade d'Israël en Suède

Le gouvernement israélien tenterait d'empêcher les faits de se produire, rapporte la chaîne publique israélienne. "Il s'agit d'une expression de haine et d'irrespect qui n'a rien à voir avec la liberté d'expression", a dénoncé l'ambassadeur d'Israël dans le pays scandinave, cité par la chaîne. Fin juin, un réfugié irakien avait mis le feu à un Coran lors d'une manifestation dans la capitale suédoise. Il avait lui aussi reçu l'autorisation de le faire. Cela avait déclenché des réactions furieuses dans les pays où vivent de nombreux musulmans. En Irak, l'ambassade de Suède avait été prise d'assaut. L'Union européenne avait également condamné cette action. "Brûler le Coran ou tout autre livre saint est offensant, irrespectueux et constitue un acte de provocation évident", avait estimé le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), le service diplomatique de l'UE. En janvier, un politicien danois-suédois d'extrême droite avait, lui, brûlé un Coran en signe de protestation, ce qui avait, là aussi, suscité de vives réactions de la part de pays musulmans. En février, la police suédoise avait, en revanche, interdit l'autodafé d'un Coran devant l'ambassade de Turquie pour des raisons d'ordre public et de sécurité. (Belga)